Врач назвал выпавший у президента Польши снюс признаком никотиновой зависимости

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе интервью в субботу, 18 апреля, выронил пакетик со снюсом. Инцидент прокомментировал врач-нарколог Василий Шуров.

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе интервью в субботу, 18 апреля, выронил пакетик со снюсом. Инцидент прокомментировал врач-нарколог Василий Шуров.

По словам специалиста, снюс — это дробленый табак, а произошедшее свидетельствует о серьезной никотиновой зависимости у польского лидера. Шуров отметил, что Навроцкий не скрывает этого: на дебатах он также «закидывался за десну».

— У него банальная никотиновая зависимость, он постоянно себя стимулирует никотином, — заявил врач в разговоре с Aif.ru.

В сентябре 2025 года в Сети распространилась видеозапись, на которой Кароль Навроцкий во время заседаний ООН достал что-то из переданной ему помощником коробочки и положил себе в рот. Позже он сказал, что не планирует отказываться от употребления снюса и не видит в этом ничего плохого.

Еще в конце мая 2025 года Навроцкий, будучи кандидатом президенты Польши, употребил снюс в ходе прямого эфира дебатов со своим оппонентом по предвыборной гонке. Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети.

