«Недопустимо большие потери»: Трамп не поддержал план военных по операции на острове Харк

Президент США Дональд Трамп выступил против планов захвата иранского острова Харк американскими военными. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, военные уверяли Трампа в высокой вероятности успеха возможной высадки. Однако глава Белого дома посчитал, что военнослужащие США могут оказаться уязвимыми и понесут «недопустимо большие потери».
Ранее военные США начали подготовку к наземной операции в Иране. В ближневосточный регион были направлены дополнительные подразделения армии и морской пехоты.
Как сообщал KP.RU, возможная наземная операция США в Иране обречена на провал. Глава Исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб отметила, что легитимные военные цели для ударов заканчиваются. Пока военное вмешательство не началось, есть шанс изменить ход событий.