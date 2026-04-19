Во Владивостоке родители сдадут пробный ЕГЭ по русскому языку

В следующую субботу, 25 апреля, во Владивостоке пройдет акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые смогут на себе испытать, каково это — сидеть за партой, заполнять бланки и волноваться перед экзаменом. Место проведения — школа № 17 на проспекте Красного Знамени, 25а. Зарегистрироваться можно до 21 апреля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В этом году родители будут сдавать русский язык. Им предстоит пройти все этапы настоящего ЕГЭ: регистрацию, сдачу телефонов и личных вещей, заполнение бланков. Правда, сам экзамен будет сокращенным — всего один час вместо нескольких. При себе необходимо иметь паспорт и гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами. Организаторы обещают полную имитацию процедуры, чтобы взрослые поняли, через что проходят их дети.
Акция призвана снизить стресс у школьников и показать, что ЕГЭ — это не страшно, а вполне преодолимо. Родители смогут увидеть все нюансы: от рассадки до правил заполнения бланков.