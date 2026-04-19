Во Владивостоке родители сдадут пробный ЕГЭ по русскому языку

В этом году родители будут сдавать русский язык. Им предстоит пройти все этапы настоящего ЕГЭ: регистрацию, сдачу телефонов и личных вещей, заполнение бланков. Правда, сам экзамен будет сокращенным — всего один час вместо нескольких. При себе необходимо иметь паспорт и гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами. Организаторы обещают полную имитацию процедуры, чтобы взрослые поняли, через что проходят их дети.