Мэр Красноярска подвел итоги первых открытых встреч с жителями и анонсировал новый формат общения

На этой неделе завершилась первая серия открытых встреч главы Красноярска с жителями всех семи районов города. В общей сложности общение продлилось 25 часов, участие в обсуждении проблем приняли 1154 горожан, от которых поступило 1179 вопросов.
В своих социальных сетях Сергей Верещагин поблагодарил всех, кто пришел на встречи:
«Мне этот опыт помог лучше погрузиться в проблематику территорий. От вас звучали и простые житейские вопросы, и сложные, объективно решение по ним будет небыстрым. Отмечу две темы, которые прослеживались везде: качество работы УК и обращение с ТКО. В них у муниципалитета нет прямых рычагов влияния. Тем не менее, включаемся в решение возможными способами. Продолжу проводить с коллегами сверки по решениям, летом для контроля проеду по районам».
Градоначальник также заметил, что поступающие ему вопросы в соцсетях отличаются от тех, что звучат от жителей очно:
«Поэтому во второй половине мая впервые пообщаемся онлайн. А осенью увидимся снова на второй серии открытых встреч».
