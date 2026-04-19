В Хабаровске по поручению Демешина привели в порядок двор ветерана

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в Хабаровске привели в порядок придомовую территорию дома № 112а по проспекту 60-летия Октября. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поводом для внепланового осмотра стало обращение 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрия Ласькова, который на встрече с главой региона пожаловался на содержание дома и двора. Сотрудники главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края 16 апреля выехали на место и зафиксировали нарушения: мусор, растительные отходы и незаконная беседка.
Управляющая компания в тот же день демонтировала постройку и навела порядок. Представитель управления Валерий Яншин отметил, что работа на этом не заканчивается, и при дальнейших обращениях граждан ведомство продолжит контролировать деятельность данной организации. Он также сообщил, что общая сумма штрафов по управлению уже превысила 13 миллионов рублей.
Ранее был утвержден перечень обязательных работ: уборка мусора, демонтаж беседки, вывоз отходов и установка лавочек. Основная часть выполнена 16 апреля, установка лавочек завершится до конца месяца.
Параллельно главное управление провело проверки в Комсомольске-на-Амуре по обращениям жителей, поступившим на прямую линию губернатора 24 марта. Инспекторы посетили дома на Аллее Труда, проспекте Ленина, улице Орджоникидзе и в микрорайоне Дружба. Начальник управления Сергей Распутин подчеркнул, что работа по обращениям будет продолжена, а при бездействии управляющих компаний будут приниматься меры вплоть до штрафов.
