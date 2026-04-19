Верещагин поручил провести обследование подтоплений в красноярской Покровке

Глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил о проработке технических решений по отводу воды, которая топит частный сектор в Покровке. Об этом он написал в своих соцсетях. Верещагин отмечает, что сейчас в зоне риска находятся более 150 домов. Вода там выходит на дороги и участки сразу в нескольких точках. Домовладения топит локально — подвалы, гаражи, дворы. Зимой в них, а также на улице образуется массивный слой наледи. Видны просадки грунта, — сообщает мэр. О проблеме жители сообщали и ранее. Коммунальные службы проверяли сети водоснабжения и устранили течь, но это не помогло. Сейчас рассматривается версия подтопления из-за подземных вод. Технические решения по отводу предварительно проработаны. Сумма для бюджета серьезная, необходимо заручиться подтверждением по источнику воды, — подчеркивает глава города. Сергей Верещагин после личного посещения частного сектора поручил обследовать проблемы специалистам, чтобы на основе заключения принять решение о дальнейших действиях.