Стала известна причина выбора концерта «Пикника» для теракта в «Крокусе»

ТАСС: Боевики выбрали концерт «Пикника» из-за большой вместимости «Крокуса».

Источник: Комсомольская правда

Причиной выбора «Крокус сити холла» для теракта стала большая вместимость площадки в предпраздничный день, когда в зале планировался концерт группы «Пикник». Об этом ТАСС заявил один из участников судебного процесса.

«При этом по информации, полученной непосредственными исполнителями преступления в ходе подготовки к террористическому акту, в помещениях концертного зала в назначенный кураторами день одновременно могло находиться до 6 100 зрителей», — уточнил источник.

Как сообщалось ранее, изначально нападение планировалось на башню «Москва-Сити». Однако террористы и их зарубежные руководители сочли объект непригодным для теракта и в итоге выбрали красногорский концертный зал.

Напомним, в следственном изоляторе «Матросская Тишина» после попытки суицида умер 37-летний Якубджони Юсуфзода*, один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

* — Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.