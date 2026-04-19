Безжалостные убийцы: под Доброполье заброшен особый жестокий отряд ВСУ

«У ВСУ на добропольском направлении отступать не получается, потому что сзади стоят заградотряды. Как только кто-то из личного состава ВСУ пытается отойти назад, либо сдаться, по ним наносятся удары. То есть, командование ВСУ бьёт по своим подразделениям. Отступать украинским боевикам некуда, потому что сзади им стреляют в спину свои же только потому, чтобы они стояли на месте. У них безвыходная ситуация и воинственный дух у них на нуле», — объяснил Липовой.