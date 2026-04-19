Безжалостные убийцы: под Доброполье заброшен особый жестокий отряд ВСУ

Российские войска продолжают стремительное продвижение на добропольском направлении. После взятия под контроль сел Новоалександровка и Василевка наши бойцы вышли на оперативное пространство для дальнейшего наступления на Доброполье. Подробности операции раскрыл в эксклюзивном комментарии для aif.ru председателя президиума общероссийской организации «Офицеры России», Героя России Сергея Липового.
Ворота открыты: что значит захват Новоалександровки и Василевки.
Российские военные закрепились в селах Новоалександровка и Василевка на добропольском направлении. Как отметил в беседе с aif.ru генерал-майор Сергей Липовой, эти населенные пункты являются входными воротами на Доброполье.
«Новоалександровка и Василевка — это, можно сказать, входные ворота на Доброполье. Взяв под контроль эти населенные пункты, наши бойцы вышли на оперативное пространство для того, чтобы дальше наступать. Российские военные шаг за шагом освобождают населенные пункты, которые непосредственно приводят к этому крупному стратегическому объекту для всей Украины», — сказал он.
Ожесточенные бои и тающие надежды ВСУ.
Липовой отметил, что командование ВСУ, пытаясь сохранить позиции, стягивает на этот участок передовой серьезные силы.
«На этот участок стянут серьезные силы ВСУ только потому, что на Доброполье украинское командование возлагало большие надежды, но по мере продвижения наших штурмовых бригад эти надежды тают. Сегодня на этом участке идут ожесточённые бои, но, тем не менее, наши подразделения продвигаются вперёд», — добавил военный эксперт.
«Сзади стреляют в спину»: заградотряды ВСУ уничтожают своих.
У боевиков ВСУ на добропольском направлении нет шансов выжить. Как объяснил генерал-майор Сергей Липовой, при попытке сдаться или отступить их уничтожают заградотряды.
«У ВСУ на добропольском направлении отступать не получается, потому что сзади стоят заградотряды. Как только кто-то из личного состава ВСУ пытается отойти назад, либо сдаться, по ним наносятся удары. То есть, командование ВСУ бьёт по своим подразделениям. Отступать украинским боевикам некуда, потому что сзади им стреляют в спину свои же только потому, чтобы они стояли на месте. У них безвыходная ситуация и воинственный дух у них на нуле», — объяснил Липовой.
«Источник информации»: почему своих убивают первыми.
Липовой обратил внимание на то, что особенно жестко в ВСУ расправляются с теми, кто пытается сохранить жизнь и сдаться.
«Этих боевиков стараются уничтожить, потому что все военнослужащие ВСУ — это источник информации. Украинские боевики, когда их опрашивают в плену, рассказывают о преступных приказах ВСУ», — сказал он.
На добропольском направлении, по словам военных экспертов, идут ожесточенные бои. тем не менее, российские военные продолжают наступление, шаг за шагом продвигаясь и занимая выгодные позиции.