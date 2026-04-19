Более тысячи домов в Берлине остались без света из-за неполадок в электросети

В столице Германии в субботу, 18 апреля, произошли перебои с электричеством. По данным газеты Bild, без света остались свыше 1,3 тысячи домохозяйств.

Проблемы начались еще днем. В районе Мариенфельд электричество отключилось после 16:00 (17:00 по московскому времени) и не было почти два часа. Вечером перебои зафиксировали в районе Николасзе — там без света остались 1314 домохозяйств.

— Оператор Stromnetz Berlin сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в районе Николасзе в 22:00… По имеющимся данным, пострадали 1314 домохозяйств, — говорится в публикации.

Точная причина сбоя не раскрывается.

8 апреля польские власти отключили электроснабжение и отопление в здании ныне не работающего консульства России в Гданьске.

Национальная электроэнергетическая система Кубы 16 марта полностью перестала работать. Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba заявила, что начала процедуру восстановления. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности проводит расследование. Этот блэкаут произошел на фоне усугубления энергетического и экономического кризисов.

