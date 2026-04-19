В Красноярском крае продолжаются поиски пропавших туристов Усольцевых

Спасатели обследовали более 60 км в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинское Белогорье. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной группе «Спасатель».
По данным службы, сотрудники преодолели 58 км горно-таёжной местности на снегоходах, после чего дополнительно прошли около 5 км пешком. Поиски ведутся в районе деревня Кутурчин, где предположительно исчезли трое человек.
Операция была возобновлена в минувшую субботу. Несмотря на обследование значительного участка территории, следов пропавших обнаружить не удалось.
В спасательной службе уточнили, что работы продолжаются, задействованы силы краевых подразделений, которые проверяют наиболее вероятные маршруты передвижения туристов.
Специалисты отмечают, что сложный рельеф, погодные условия и удалённость района существенно осложняют поисковые работы, из-за чего операции требуют значительных ресурсов и времени.
