В Красноярском крае продолжаются поиски пропавших туристов Усольцевых

Спасатели обследовали более 60 км в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинское Белогорье.

Спасатели обследовали более 60 км в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинское Белогорье. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной группе «Спасатель».

По данным службы, сотрудники преодолели 58 км горно-таёжной местности на снегоходах, после чего дополнительно прошли около 5 км пешком. Поиски ведутся в районе деревня Кутурчин, где предположительно исчезли трое человек.

Операция была возобновлена в минувшую субботу. Несмотря на обследование значительного участка территории, следов пропавших обнаружить не удалось.

В спасательной службе уточнили, что работы продолжаются, задействованы силы краевых подразделений, которые проверяют наиболее вероятные маршруты передвижения туристов.

Специалисты отмечают, что сложный рельеф, погодные условия и удалённость района существенно осложняют поисковые работы, из-за чего операции требуют значительных ресурсов и времени.

Читайте также: Раскрыто число жертв после ударов США и Израиля по территории Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше