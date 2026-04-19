Под Новосибирском умер последний ветеран Великой Отечественной войны

Николай Иванович Шашков, участник боёв с Японией, гвардии старший матрос, скончался в возрасте 99 лет.

Источник: Администрация Кочковского района

В Кочковском районе Новосибирской области на 99-м году жизни ушёл из жизни Николай Иванович Шашков, сообщили в официальной группе администрации района во «ВКонтакте».

Он родился 12 июня 1927 года в селе Кочки, в 17 лет был призван на службу. В годы войны служил в частях морской пехоты и береговой обороны, участвовал в боях с милитаристской Японией. Демобилизовался 9 марта 1951 года.

«Николай Иванович был живой историей и примером. С ним уходит целая эпоха. Но остаётся память и бесконечная благодарность», — говорится в сообщении.

Ветеран награждён Орденом Отечественной войны II степени, носил звание «Почётный житель Новосибирской области — участник Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».

Прощание состоится 19 апреля в 12:00 по адресу улица Некрасова, 24а (похоронный дом «Ангел»). Редакция выражает соболезнования родным и близким.