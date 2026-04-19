В Буэнос-Айресе прошел концерт с диджеем-священником

Мероприятие состоялось в память о Папе Римском Франциске, а диджей-сет состоял из электронной музыки с фрагментами молитв и церковных мелодий.

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апреля. /ТАСС/. Тысячи человек пришли на концерт с участием португальского диджея-священника Гильерме Пейшоту, выступившего в память о покойном Папе Римском Франциске, передает корреспондент ТАСС.

Сцена была установлена на площади перед дворцом правительства и кафедральным собором Буэнос-Айреса, который был местом служения Хорхе Марио Бергольо до избрания на папский престол в марте 2013 года. Диджей-сет Пейшоту состоял из электронной музыки с фрагментами молитв и церковных мелодий. «Спасибо, Папа Франциск! Заступись за нас», — прозвучало со сцены в начале выступления, которое сопровождало световое шоу.

Пришедшие люди заполнили всю часть площади, отведенную под мероприятие, а также ближайшие улицы. Среди них были представители всех возрастов, в том числе семьи с детьми.

Папа Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет католики и православные отмечали одновременно. 20 апреля Франциск благословил верующих по поводу Пасхи. Утром следующего дня он умер от инсульта, возникшего на фоне хронических заболеваний и вызвавшего кому и остановку сердца. В его родной Аргентине был объявлен семидневный траур.

Узнать больше по теме
Папа Римский Франциск: биография уроженца Аргентины, возглавлявшего католическую церковь 12 лет
В XXI веке католицизм остается одной из ведущих конфессий мира. Папа Римский Франциск возглавлял соответствующую церковь с 2013 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше