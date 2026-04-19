В Буэнос-Айресе прошел концерт с диджеем-священником

Папа Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет католики и православные отмечали одновременно. 20 апреля Франциск благословил верующих по поводу Пасхи. Утром следующего дня он умер от инсульта, возникшего на фоне хронических заболеваний и вызвавшего кому и остановку сердца. В его родной Аргентине был объявлен семидневный траур.