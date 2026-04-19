Баскетбольна Парма уступила Локомотиву на выезде

После игры главный тренер пермского клуба Евгений Пашутин назвал матч интересным, отметив, что обе команды сделали ставку на атакующий баскетбол. Однако, по его словам, его подопечным не хватило лучшей игры в защите. Особые трудности возникли в третьей четверти, когда «ПАРМА» не справилась с давлением «Локомотива» и его быстрыми переходами из обороны в атаку. Тренер добавил, что после первой половины игры команда скорректировала действия, начав играть плотнее, но соперник переключился на индивидуальные проходы и подборы на чужом щите. Хотя по итогу «ПАРМА» выиграла борьбу на щитах, это случилось лишь в заключительной четверти за счет более высокого состава.