Баскетбольна Парма уступила Локомотиву на выезде

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата, в котором пермская баскетбольная команда «БЕТСИТИ ПАРМА» встретилась с местным «Локомотивом». Игра закончилась со счетом 95:88 в пользу хозяев площадки.
Несмотря на поражение, пермяки показали яркую игру в нападении. Лидерами команды стали сразу несколько игроков. Глеб Фирсов набрал 23 очка и сделал 10 подборов, а также добавил к этому два перехвата. Лев Свинин записал на свой счет 18 очков, 6 подборов и 4 передачи. Иван Егоров отличился 14 очками и 6 передачами, а Террелл Картер внес весомый вклад в виде 15 очков, 7 подборов, 6 передач и двух перехватов. Именно Глеб Фирсов был признан лучшим игроком матча в составе «ПАРМЫ».
После игры главный тренер пермского клуба Евгений Пашутин назвал матч интересным, отметив, что обе команды сделали ставку на атакующий баскетбол. Однако, по его словам, его подопечным не хватило лучшей игры в защите. Особые трудности возникли в третьей четверти, когда «ПАРМА» не справилась с давлением «Локомотива» и его быстрыми переходами из обороны в атаку. Тренер добавил, что после первой половины игры команда скорректировала действия, начав играть плотнее, но соперник переключился на индивидуальные проходы и подборы на чужом щите. Хотя по итогу «ПАРМА» выиграла борьбу на щитах, это случилось лишь в заключительной четверти за счет более высокого состава.
Ключевым фактором, повлиявшим на результат, Пашутин назвал 18 потерь, допущенных его командой из-за нерешительности и долгого принятия решений. Он предупредил игроков, что в плей-офф давление будет еще жестче, и призвал их учиться играть с холодной головой. В итоге Пашутин назвал этот матч хорошим уроком, давшим много информации для дальнейшей работы.