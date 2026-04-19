Около двух тысяч омичей написали «Тотальный диктант»

В Омске завершилась международная просветительская акция «Тотальный диктант». Около двух тысяч человек проверили свою грамотность на шестидесяти площадках по всему городу, в том числе в корпусах университетов, библиотеках, учреждениях культуры и технопарках.
Организатором мероприятия традиционно выступила команда Омского государственного университета. Текст диктанта читали представители академического сообщества, журналисты, актеры и музыканты, в том числе ректор вуза Иван Кротт и декан факультета филологии Евгения Маленова.
«Тотальный диктант давно перестал быть просто проверкой грамотности. Это настоящее торжество слова, которое объединяет тысячи людей вокруг ценности русского языка. Включение ОмГУ в его организацию не случайно: наш университет многие годы готовит сильных специалистов в области филологии и остаётся одним из хранителей культурного кода города. Большая честь быть причастными к этой инициативе, и из года в год мы будем с удовольствием поддерживать, развивать эту традицию», — отметил Иван Кротт.
Участники акции отмечали, что для них диктант стал не только проверкой знаний, но и возможностью вернуться к атмосфере учебы. Акция способствуют повышению интереса к изучению русского языка и укреплению культурных связей среди жителей региона. Регулярное проведение подобных мероприятий позволяет объединять разные поколения вокруг общих ценностей и традиций.
Теперь участники ждут результатов диктанта. Проверка работ и публикация итогов позволят каждому оценить уровень своей грамотности и определить направления для дальнейшего совершенствования языковых навыков.