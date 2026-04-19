«В 1941 году Россия сокрушила военный план Барбаросса. Спустя более 80 лет Россия стойко противостоит экономическому плану Барбаросса 2022 года. Тогда страна столкнулась с жестоким и скоординированным экономическим нападением», — сказал Ван Цян.
По словам учёного, цель западных санкций — нанести России стратегическое поражение через перекрытие финансовых артерий и ослабление промышленности. Профессор добавил, что сегодня в мире уважают Россию и её народ за проявленную стойкость и защиту суверенитета.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по своему качеству выше, глубже и надёжнее, чем классические военные союзы. Он подчеркнул, что позиция сторон по этому вопросу уже зафиксирована в совместных документах, подписанных лидерами двух стран. Также он заявил, что обострение ядерной риторики на Западе связано с обидой, которую испытывают западные страны из-за невозможности добиться поражения России. По его словам, несмотря на заявления о победе Украины, у Запада ничего не получается, а задача остаётся прежней — заставить Россию проиграть.
