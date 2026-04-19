Профессор Ван Цян: Россия выдержала экономический план «Барбаросса» 2022 года

Ведущий международный эксперт по экономике профессор Ван Цян заявил, что западные страны в 2022 году пытались реализовать против России экономический план «Барбаросса». Об этом он сказал на X Международном экономическом симпозиуме в Санкт-Петербургском государственном университете.

Источник: Life.ru

«В 1941 году Россия сокрушила военный план Барбаросса. Спустя более 80 лет Россия стойко противостоит экономическому плану Барбаросса 2022 года. Тогда страна столкнулась с жестоким и скоординированным экономическим нападением», — сказал Ван Цян.

По словам учёного, цель западных санкций — нанести России стратегическое поражение через перекрытие финансовых артерий и ослабление промышленности. Профессор добавил, что сегодня в мире уважают Россию и её народ за проявленную стойкость и защиту суверенитета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по своему качеству выше, глубже и надёжнее, чем классические военные союзы. Он подчеркнул, что позиция сторон по этому вопросу уже зафиксирована в совместных документах, подписанных лидерами двух стран. Также он заявил, что обострение ядерной риторики на Западе связано с обидой, которую испытывают западные страны из-за невозможности добиться поражения России. По его словам, несмотря на заявления о победе Украины, у Запада ничего не получается, а задача остаётся прежней — заставить Россию проиграть.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше