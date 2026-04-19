Профессор Ван Цян: Россия выдержала экономический план «Барбаросса» 2022 года

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по своему качеству выше, глубже и надёжнее, чем классические военные союзы. Он подчеркнул, что позиция сторон по этому вопросу уже зафиксирована в совместных документах, подписанных лидерами двух стран. Также он заявил, что обострение ядерной риторики на Западе связано с обидой, которую испытывают западные страны из-за невозможности добиться поражения России. По его словам, несмотря на заявления о победе Украины, у Запада ничего не получается, а задача остаётся прежней — заставить Россию проиграть.