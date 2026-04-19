Двор хабаровского ветерана привели в порядок после визита Дмитрия Демешина

В ходе общения Юрий Ласьков пожаловался главе региона на неудовлетворительное содержание дома и двора. Уже 16 апреля специалисты управления выехали на место и зафиксировали нарушения: обилие мусора и развалины недостроенной беседки. В тот же день управляющая компания навела порядок. Сотрудники убрали мусор и растительные отходы и демонтировали беседку. Также специалисты управляющей компании начали установку лавочек — процесс должен быть завершён до конца апреля.