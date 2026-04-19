Двор хабаровского ветерана привели в порядок после визита Дмитрия Демешина

Сотрудники главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края провели внеплановую проверку двора дома № 112 «А» по проспекту 60-летия Октября в столице региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом доме проживает 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Юрий Ласьков. Недавно к нему в гости заезжал губернатор Дмитрий Демешин, который остался недоволен состоянием территории.
В ходе общения Юрий Ласьков пожаловался главе региона на неудовлетворительное содержание дома и двора. Уже 16 апреля специалисты управления выехали на место и зафиксировали нарушения: обилие мусора и развалины недостроенной беседки. В тот же день управляющая компания навела порядок. Сотрудники убрали мусор и растительные отходы и демонтировали беседку. Также специалисты управляющей компании начали установку лавочек — процесс должен быть завершён до конца апреля.
— При дальнейших обращениях граждан мы продолжим контролировать деятельность этой УК. Штрафные санкции — не самоцель, а инструмент дисциплинирования нерадивых коммунальщиков. Общая сумма штрафов по нашему управлению уже превысила 13 миллионов рублей — это показатель того, что мы стали работать жёстче и эффективнее, — отметил в ходе выезда представитель главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края Валерий Яншин.
В то время как решался вопрос ветерана, главное управление продолжило проведение масштабных проверок в других муниципалитетах. 15 апреля руководитель управления Сергей Распутин отправился в Комсомольск-на-Амуре, чтобы лично проверить ситуацию. Причиной визита стали более 80 жалоб, поступивших от жителей на прямую линию губернатора 24 марта. Люди выразили недовольство состоянием многоквартирных домов и работой управляющих компаний.
В ходе инспекции были осмотрены дома № 23 по Аллее Труда и № 9 по проспекту Ленина. Особое внимание уделили подвалам и дворовому колодцу канализации, на затопление которых жаловались местные жители. Также проверяющие изучили деятельность управляющей компании дома № 11 по улице Орджоникидзе, где зимой люди сообщали о холоде в подъезде.
В этом доме была проверена обновленная входная дверь и дополнительные отопительные регистры, установленные в подъезде. В доме № 3 микрорайона Дружба управляющей компании указали на необходимость ускорить ремонт кровли в связи с приближением сезона дождей.