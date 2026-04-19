До +16, дождь, гроза и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 19 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 19 апреля немного похолодает. Дожди и даже ливни, грозы и порывистый ветер — все это ждет жителей региона в воскресенье. Подробный прогноз узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 19 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, вечером — с грозой. Восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 5 — 10 м/с, при грозе порывы разгонятся до до 14 м/с. В ночь на 20 апреля также пройдет кратковременный дождь, ночью — с грозой. Ветер северной четверти задует со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с.
В Ростовской области в воскресенье будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, днем возможны грозы. Ветер восточного и северо-восточного направления сменится на северо-западное, он будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе его порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на понедельник местами прольется кратковременный дождь, прогремит гроза, ночью по южной половине может срываться сильный дождь. Ветер северной четверти разгонится до 5 — 10 м/с, при грозе его порывы усилятся до 15 — 18 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 19 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +14 — +16 градусов. В ночь на 20 апреля столбики термометров опустятся до +6 — +8 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +10 до +15 градусов, местами — до +17 градусов. В ночь на понедельник ожидается от +5 до +10 градусов, местами похолодает до +1.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
