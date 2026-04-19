Дмитрий Демешин встретился с жителями Верхнебуреинского района

В рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу с общественностью. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жители Чегдомына, Нового Ургала и других населенных пунктов подняли вопросы транспортной доступности, состояния теплосетей, дефицита врачей, работы санатория «Уссури» и поддержки общественных инициатив. Дмитрий Демешин заявил, что реконструкция дороги «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын» на участке между поселками Герби и Сулук будет завершена в 2027 году. Уже выполнена реконструкция 28 километров трассы, на оставшиеся 17 километров разработана проектная документация, работы начнутся в 2026 году.
Также обсуждалась работа посадочной площадки в Чегдомыне. Авиасообщение приостановлено до восстановления грунтового покрытия. Губернатор поручил минтрансу проработать вопрос возобновления вертолетных рейсов. По словам и.о. министра транспорта Вячеслава Карманова, рейсы «Хабаровск — Чегдомын» будут выполняться до четырех раз в неделю.
Жители Нового Ургала пожаловались на аварии на котельной. Губернатор заявил, что вопрос поставлен на его личный контроль. Выполнен капремонт одного котла и 1,3 километра теплосетей, к новому сезону запланирован ремонт еще одного котла и замена трех километров сетей.
Острый дефицит врачей — главная проблема района в сфере здравоохранения. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2026 году прибудут пять специалистов. Дмитрий Демешин поручил главе района активнее работать со школьниками для поступления в медицинские вузы. Губернатор также сообщил, что финансирование программы ТОС в 2027 году сохранится на уровне 500 миллионов рублей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru