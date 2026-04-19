Дмитрий Демешин встретился с жителями Верхнебуреинского района

Острый дефицит врачей — главная проблема района в сфере здравоохранения. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2026 году прибудут пять специалистов. Дмитрий Демешин поручил главе района активнее работать со школьниками для поступления в медицинские вузы. Губернатор также сообщил, что финансирование программы ТОС в 2027 году сохранится на уровне 500 миллионов рублей.