Народные приметы на 20 апреля: чего нельзя делать в Акулинин день?

20 апреля верующие вспоминают мученицу Акилину Младшую, на Руси ее называли Акулиной. У наших предков с этой датой было связано немало запретов и правил. Нарушение некоторых из них считалось очень опасным и сулило потерю денег, друзей и здоровья. Сегодня мы вспомним обычаи, распространенные в старину, и выясним, что можно, а что нельзя делать 20 апреля.
Народные приметы на 20 апреля: что нельзя делать.
В давние времена бытовало мнение, что в Акулинин день просыпаются русалки. Наши пращуры опасались этих мифологических существ, веря, что те могут принести им немало бед и даже погубить. Чтобы избежать встречи с русалками, 20 апреля на Руси было не принято рыбачить и прогуливаться у водоемов. Не разрешалось и разговаривать с незнакомыми девушками, встретив их темным вечером вдали от жилых домов.
Еще до Крещения Руси люди проводили в этот день специальные обряды, чтобы задобрить русалок. Так, на берегу для них могли оставить новую одежду или расшитые полотенца. Якобы обитательницы водоемов, обрадовавшись подаркам, не станут вредить людям и мешать им рыбачить и купаться летом.
Поговаривали, что русалки на дух не переносят полынь. Веточку этого растения следовало носить с собой 20 апреля, если предстояло отправиться в путь.
В старину Акулинин день называли неблагоприятным для начала новых дел. Считалось, что можно пострадать от обмана и потерять крупную сумму денег.
Не рекомендуется долго смотреться в зеркало 20 апреля. Согласно народным поверьям, нечисть может похитить через отражение молодость и красоту.
Мужчинам в этот день не стоит пересчитывать деньги, а то водиться не будут. Также представители сильного пола не должны выходить из дома с левой ноги, а то карманы будут пустыми до конца года.
Супругам не следует ложиться спать в разное время, а то вскоре расстанутся.
Особое правило существовало в давние времена для беременных. Будущим мамам строго-настрого запрещалось есть соленое. Говорили, что это якобы может стать причиной несчастной судьбы их ребенка.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 20 апреля: что можно делать.
В южных областях 20 апреля люди начинали работать на земле. День считался благоприятным для труда. Важно было встать пораньше, чтобы удача не отвернулась.
Женщины в этот день умывались «серебряной» водой. Накануне вечером они бросали в ведро изделие из благородного металла, например, монетку или ложку. А утром нужно было использовать эту воду и прочитать особый наговор. Представительницы прекрасного пола не сомневались: этот нехитрый ритуал подарит им красоту и продлит молодость.
В Акулинин день можно разобраться в жилище, навести порядок и постирать белье. Наши предки старались хорошенько проветрить помещения, чтобы ветер «выдул» из дома болезни и неудачи.
Те, у кого не хватало денег даже на самое необходимое, проводили 20 апреля обряд на привлечение богатства. Нужно было испечь хлеб и отломить горбушку, спрятав в нее монетку и завернув получившийся ритуальный предмет в белую ткань, после чего перевязать красной лентой. Ровно в полночь сверток закапывали под яблоней с восточной стороны избы. Якобы с первыми плодами на дереве в дом рекой потекут деньги.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 20 апреля.
Солнечная погода в Акулинин день — предвестник хорошего лета и щедрого урожая. Будет много овощей, фруктов и меда.
Если на улице пасмурно, следующий сезон окажется «дождливым». Зато грибов будет море.
Туман указывает на потепление, северный ветер — на похолодание.
Дождь зарядил с самого утра? Неделю не кончится. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Именинники 20 апреля.
В этот день именины отмечают Георгий, Даниил, Петр и Прокопий.