Народные приметы на 20 апреля: чего нельзя делать в Акулинин день?

В давние времена бытовало мнение, что в Акулинин день просыпаются русалки. Наши пращуры опасались этих мифологических существ, веря, что те могут принести им немало бед и даже погубить. Чтобы избежать встречи с русалками, 20 апреля на Руси было не принято рыбачить и прогуливаться у водоемов. Не разрешалось и разговаривать с незнакомыми девушками, встретив их темным вечером вдали от жилых домов.