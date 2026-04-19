Красную горку отпразднуют фестивалем в Нижнем Новгороде 19 апреля

Помимо основных мероприятий, в течение дня будут проводиться выездные регистрации браков и венчания.

Ниегородцев приглашают присоединиться к семейному молодежному фестивалю «Красная горка». Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

19 апреля на территории Нижегородского кремля пройдут мастер-классы, традиционные русские развлечения, а также будут организованы семейные квесты и уличные игры, прозвучат хоровые мелодии, а колокола Кремля отпразднуют событие торжественным перезвоном.

Для всех посетителей фестиваля будет доступна специальная интерактивно-развлекательная зона. На этой площадке каждый желающий сможет окунуться в мир русских народных игр, принять участие в интересных квестах и насладиться активными играми на свежем воздухе.

Помимо основных мероприятий, в течение дня будут проводиться выездные регистрации браков и венчания. Эти особенные церемонии состоятся на базе молодежно-семейного центра «Манеж», а также в храме преподобного Симеона Столпника и на других выделенных локациях.

Ранее нижегородцам рассказали, что нельзя делать на Красную горку в 2026 году.