Историк Матвеев: обнаружить трупы Гитлера и Евы Браун удалось благодаря Смершу

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Обнаружить трупы Адольфа Гитлера и Евы Браун в мае 1945 года удалось благодаря бдительности бойца Смерша при обследовании двора рейхсканцелярии. Об этом в интервью ТАСС рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев.
«Останки Гитлера и Евы Браун были обнаружены благодаря бдительности бойцов взвода охраны отдела контрразведки “Смерш” 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, обследовавших в начале мая 1945 года внутренний двор захваченной рейхсканцелярии, — сказал он. — В ходе поисков 5 мая рядовой Иван Чураков обратил внимание на торчащий из-под земли край серого одеяла».
Дальнейшие раскопки на этом месте привели к обнаружению двух обгоревших трупов — мужчины и женщины. «Всю последующую работу по опознанию трупов Гитлера и Евы Браун, а также найденных ранее трупов Йозефа и Магды Геббельс организовали и провели сотрудники управления контрразведки “Смерш” 1-го Белорусского фронта при личном участии его начальника генерал-лейтенанта Александра Вадиса», — напомнил Матвеев.
