Семья из Красноярского края получила медаль ордена «Родительская слава»

Многодетная семья Скаскевич из Большой Мурты получила от президента РФ медаль ордена «Родительская слава» за достойное воспитание детей.
У Михаила и Юлии пять дочерей. Младшая, Ксения, посещает детсад. Средние — Марина, Ольга и Есения — учатся в школе. Старшая, Дарья, получается высшее образование. В свободное время девушка занимается спортом и творчеством, участвует в добровольческом движении «Волонтеры-медики».
Глава семьи Михаил трудится на заводе, а Юлия работает врачом ультразвуковой диагностики. В пандемию она работала в «красной зоне».
В семье Скаскевич не принято скучать, они за активный образ жизни. Дети и родители участвуют в различных мероприятиях, а в 2026 году уже во второй раз стали конкурсантами регионального этапа «Семьи года».