ОП: ИНН присваивается с рождения и не меняется, даже при смене фамилии

Раньше налоговая выдавала бумажное свидетельство, но даже при его утере и повторной выдаче номер оставался прежним. С 1 января 2026 года бумажное свидетельство упразднили — теперь факт налогового учета подтверждается выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Сам ИНН при этом не меняется. Ранее выданные свидетельства остаются в силе, менять их не нужно, передает ТАСС.