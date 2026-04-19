ОП: ИНН присваивается с рождения и не меняется, даже при смене фамилии

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается человеку с момента рождения и не подлежит изменению. На это не влияет ни утеря бумажного документа, ни смена паспортных данных. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
— ИНН присваивается один раз, используется на всей территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные… Физическим лицам ИНН присваивается автоматически с момента рождения, — пояснил эксперт.
Раньше налоговая выдавала бумажное свидетельство, но даже при его утере и повторной выдаче номер оставался прежним. С 1 января 2026 года бумажное свидетельство упразднили — теперь факт налогового учета подтверждается выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Сам ИНН при этом не меняется. Ранее выданные свидетельства остаются в силе, менять их не нужно, передает ТАСС.
С 1 июля в России будет необходимо указывать ИНН при переводах и платежах, которые проводятся через Систему быстрых платежей. Эту меру введут с целью противодействия дропперству. В НСПК заявили, что ИНН является таким реквизитом, который почти невозможно заменить.
Еще в декабре прошлого года заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова говорила, что ЦБ РФ обяжет кредитные организации привязывать ИНН ко всем счетам клиентов.