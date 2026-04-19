Названа неожиданная причина поражения Орбана на выборах в Венгрии

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр обошел на выборах премьера Венгрии Виктора Орбана, потому что он моложе. Об этом заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
«Почему еще выиграл Мадьяр? Он выиграл, потому что он, элементарно, моложе. Новое имя, спортивный, подтянутый», — сказал политолог в интервью aif.ru.
Межевич предположил, что в дальнейшем Орбан может сделать ставку на преемника, который продолжит его политический курс. При этом он добавил, что со временем и сам Мадьяр может утратить «эффект новизны».
Напомним, после подсчета 100% голосов партия Партия «Тиса» получила 141 место в венгерском парламенте. Фракции Орбана достались лишь 52 мандата.
Ранее KP.RU сообщал, что уходить в отставку с поста главы «Фидес» Орбан не планирует. По словам премьера, если его соратники попросят «отправиться на скамейку запасных», он это сделает.