Названа неожиданная причина поражения Орбана на выборах в Венгрии

Политолог Межевич связал победу Мадьяра на выборах с возрастом Орбана.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр обошел на выборах премьера Венгрии Виктора Орбана, потому что он моложе. Об этом заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Почему еще выиграл Мадьяр? Он выиграл, потому что он, элементарно, моложе. Новое имя, спортивный, подтянутый», — сказал политолог в интервью aif.ru.

Межевич предположил, что в дальнейшем Орбан может сделать ставку на преемника, который продолжит его политический курс. При этом он добавил, что со временем и сам Мадьяр может утратить «эффект новизны».

Напомним, после подсчета 100% голосов партия Партия «Тиса» получила 141 место в венгерском парламенте. Фракции Орбана достались лишь 52 мандата.

Ранее KP.RU сообщал, что уходить в отставку с поста главы «Фидес» Орбан не планирует. По словам премьера, если его соратники попросят «отправиться на скамейку запасных», он это сделает.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше