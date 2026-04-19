В Волгоградской области отменена шестичасовая беспилотная опасность

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области 19 апреля в 00:25 из-за угрозы проникновения дронов с территорий соседних регионов. В общей сложности он действовал более шести часов. При этом аэропорт Волгограда не закрывался. Воздушная гавань функционирует в штатном режиме.