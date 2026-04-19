Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам рассказали, когда отключат отопление

В Новосибирске после краткого похолодания ожидается потепление. К концу апреля температура может подняться до +25 градусов, и на этом фоне власти уже обсуждают завершение отопительного сезона.

Источник: Сиб.фм

Как поясняют в мэрии, отключение тепла возможно только при устойчивых погодных условиях. Для этого среднесуточная температура должна держаться выше +8 градусов не менее пяти дней подряд. Именно этот показатель считается ключевым.

По статистике прошлых лет, сроки завершения сезона могут заметно отличаться. Например, в 2025 году батареи отключили уже 7 мая, а годом ранее — только 13 мая.

Подготовка к завершению отопительного периода уже началась. В городе сформировали рабочую группу с участием специалистов Росгидромета, представителей здравоохранения и образования.

Предварительно власти ориентируются на начало мая. Мэр Максим Кудрявцев отметил, что до этого момента систему важно пройти без сбоев, а точную дату отключения пообещали назвать дополнительно.