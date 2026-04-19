Новосибирцам рассказали, когда отключат отопление

Как поясняют в мэрии, отключение тепла возможно только при устойчивых погодных условиях. Для этого среднесуточная температура должна держаться выше +8 градусов не менее пяти дней подряд. Именно этот показатель считается ключевым.
По статистике прошлых лет, сроки завершения сезона могут заметно отличаться. Например, в 2025 году батареи отключили уже 7 мая, а годом ранее — только 13 мая.
Подготовка к завершению отопительного периода уже началась. В городе сформировали рабочую группу с участием специалистов Росгидромета, представителей здравоохранения и образования.
Предварительно власти ориентируются на начало мая. Мэр Максим Кудрявцев отметил, что до этого момента систему важно пройти без сбоев, а точную дату отключения пообещали назвать дополнительно.