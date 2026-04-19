Форвард «Миннесоты» Капризов набрал три очка в матче плей-офф НХЛ с «Далласом»

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. «Миннесота» в гостях со счетом 6:1 обыграла «Даллас» в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (6-я и 49-я минуты), Кирилл Капризов (21), Райан Хартман (24) и Мэтт Болди (27, 57). У проигравших отличился Джейсон Робертсон (36).
Капризов забросил 16-ю шайбу в плей-офф НХЛ, он вышел на первое место среди игроков «Миннесоты» по этому показателю, сравнявшись с американским нападающим Заком Паризе. Также на счету россиянина в матче с «Далласом» два голевых паса. Нападающие «Миннесоты» Данила Юров, Владимир Тарасенко и Яков Тренин не отметились результативными действиями.
«Миннесота» повела в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра состоится на площадке «Далласа» в ночь на 21 апреля по московскому времени. Обе команды в регулярном чемпионате выступали в Центральном дивизионе. «Даллас» занял второе место, «Миннесота» — третье.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.