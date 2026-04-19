В КФУ объяснили, почему нейросети не заменят живых врачей и учителей

В Казани состоялась вторая серия научного проекта «Ночная кафедра», организованного «Школой 21» и Казанским федеральным университетом (КФУ). На одной площадке собрались эксперты по искусственному интеллекту, юристы, филологи, врачи и педагоги. Гости слушали короткие лекции, смотрели на роботов и участвовали в интерактивах.
Замглавврача Университетской клиники КФУ Иван Киясов рассказал, почему нейросети до сих пор не заменили живых врачей. По его словам, через 20−30 лет медицина может стать совсем другой: умные гаджеты будут следить за здоровьем, а пациенты будут обсуждать диагноз только с одним врачом. Но пока это невозможно: слишком много барьеров — от защиты данных до индивидуального подхода в диагностике. Студентка медуниверситета Кристина Жиденко добавила, что ИИ должен оставаться помощником, а не заменять врача, иначе непонятно, кто будет нести ответственность за ошибки.
Завкафедрой цифровой аналитики КФУ Александр Тощев призвал не использовать нейросети как «протез мозга». По его словам, у ИИ нет цели, чувств и ответственности, он не понимает контекст жизни. Но как помощник он полезен: объясняет сложное, помогает с рутиной и снижает барьер входа в новые темы. Однако если все делать за человека, мозг отвыкает решать сложные задачи.
Эксперты также обсудили границы ИИ в праве, искусстве и образовании. Завершилась «Ночная кафедра» панельной дискуссией, выставкой роботов, 3D-печатью и зоной отдыха с ИИ-раскрасками. Вход был бесплатным. Гости отметили необычный формат — расслабленный, без сложных формул, идеально подходящий для вечера пятницы. Руководитель «Школы 21» в Казани Кирилл Попов назвал партнёрство с КФУ перспективным и пообещал новые совместные проекты.