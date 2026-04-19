В КФУ объяснили, почему нейросети не заменят живых врачей и учителей

Замглавврача Университетской клиники КФУ Иван Киясов рассказал, почему нейросети до сих пор не заменили живых врачей. По его словам, через 20−30 лет медицина может стать совсем другой: умные гаджеты будут следить за здоровьем, а пациенты будут обсуждать диагноз только с одним врачом. Но пока это невозможно: слишком много барьеров — от защиты данных до индивидуального подхода в диагностике. Студентка медуниверситета Кристина Жиденко добавила, что ИИ должен оставаться помощником, а не заменять врача, иначе непонятно, кто будет нести ответственность за ошибки.