Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КФУ объяснили, почему нейросети не заменят живых врачей и учителей

В Казани состоялась вторая серия научного проекта «Ночная кафедра».

Источник: Комсомольская правда

В Казани состоялась вторая серия научного проекта «Ночная кафедра», организованного «Школой 21» и Казанским федеральным университетом (КФУ). На одной площадке собрались эксперты по искусственному интеллекту, юристы, филологи, врачи и педагоги. Гости слушали короткие лекции, смотрели на роботов и участвовали в интерактивах.

Замглавврача Университетской клиники КФУ Иван Киясов рассказал, почему нейросети до сих пор не заменили живых врачей. По его словам, через 20−30 лет медицина может стать совсем другой: умные гаджеты будут следить за здоровьем, а пациенты будут обсуждать диагноз только с одним врачом. Но пока это невозможно: слишком много барьеров — от защиты данных до индивидуального подхода в диагностике. Студентка медуниверситета Кристина Жиденко добавила, что ИИ должен оставаться помощником, а не заменять врача, иначе непонятно, кто будет нести ответственность за ошибки.

Завкафедрой цифровой аналитики КФУ Александр Тощев призвал не использовать нейросети как «протез мозга». По его словам, у ИИ нет цели, чувств и ответственности, он не понимает контекст жизни. Но как помощник он полезен: объясняет сложное, помогает с рутиной и снижает барьер входа в новые темы. Однако если все делать за человека, мозг отвыкает решать сложные задачи.

Эксперты также обсудили границы ИИ в праве, искусстве и образовании. Завершилась «Ночная кафедра» панельной дискуссией, выставкой роботов, 3D-печатью и зоной отдыха с ИИ-раскрасками. Вход был бесплатным. Гости отметили необычный формат — расслабленный, без сложных формул, идеально подходящий для вечера пятницы. Руководитель «Школы 21» в Казани Кирилл Попов назвал партнёрство с КФУ перспективным и пообещал новые совместные проекты.