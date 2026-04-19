ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в воскресенье.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.
