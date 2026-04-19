В ГД предложили включать платные услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Жители многоквартирных домов должны иметь возможность оплатить дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний, в том числе сантехников и электриков, онлайн по одной квитанции вместе с ежемесячными коммунальными платежами. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»), отметив, что такой вопрос поднимался на встречах с гражданами.
«Оплата дополнительных услуг управляющих компаний (таких как работы по устранению неполадок с электро- или сантехническим оборудованием) должна быть включена в квитанцию со всеми остальными коммунальными платежами, чтобы иметь возможность оплатить эту услугу онлайн», — сказал он.
По словам депутата, это, с одной стороны, будет гарантией качества выполненных работ, с другой — дополнительным источником дохода для управляющих компаний, «так как зачастую жильцы могут расплатиться, к примеру, с электриком напрямую в обход УК, которая несет в дальнейшем ответственность».
Управляющие компании без взимания дополнительной платы оказывают услуги по содержанию и ремонту общедомового имущества, в том числе стояков водоснабжения и отопления, газопровода и других коммуникаций. В свою очередь, установка и ремонт различных труб, проводки, сантехники и электрики внутри квартиры оплачивается жильцами отдельно, форма оплаты зависит от конкретной компании и не всегда доступна в электронном виде.