В России появились врачи по здоровому долголетию: новая система профилактической медицины

В России появились врачи по здоровому долголетию, они заранее выявляют риски развития заболеваний и помогают предотвращать их прогрессирование. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Они [врачи по здоровому долголетию] уже появились, мы их уже обучаем. Уже первые 260 врачей обучены», — сказала вице-премьер в интервью РИА Новости.
Голикова уточнила, что эти специалисты станут частью системы профилактики и охраны здоровья. При выявлении возможных нарушений пациенты будут направляться на дополнительное обследование.
По всей России планируется создание центров здорового долголетия. Голикова добавила, что к концу 2026 года в каждом регионе может быть открыто как минимум по одному такому центру.
