В России появились врачи по здоровому долголетию: новая система профилактической медицины

Голикова рассказала о появлении в России врачей по здоровому долголетию.

Источник: Комсомольская правда

В России появились врачи по здоровому долголетию, они заранее выявляют риски развития заболеваний и помогают предотвращать их прогрессирование. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Они [врачи по здоровому долголетию] уже появились, мы их уже обучаем. Уже первые 260 врачей обучены», — сказала вице-премьер в интервью РИА Новости.

Голикова уточнила, что эти специалисты станут частью системы профилактики и охраны здоровья. При выявлении возможных нарушений пациенты будут направляться на дополнительное обследование.

По всей России планируется создание центров здорового долголетия. Голикова добавила, что к концу 2026 года в каждом регионе может быть открыто как минимум по одному такому центру.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне теперь могут записываться к врачу через «Госуслуги» на более поздние даты. По данным правительства, порядок записи и предельные сроки ее реализации определяются территориальными программами госгарантий оказания медпомощи.

