Врач рассказала, как беречь здоровье девочек

По последним данным Минздрава РФ, в среднем, россиянка впервые становится мамой примерно в 26 лет, а в Нижегородской области — и вовсе после 30 лет. Порой это не воля женщины, а невозможность нормально забеременеть и выносить малыша. Почему девочке нужно посещать врача-гинеколога с пелёнок? Какими могут быть последствия раннего начала половой жизни? Как на репродуктивное здоровье может повлиять питание в семье? Об этом и многом другом nn.aif.ru узнал у детского врача-гинеколога Елены Калининой.
Доверять и не стесняться.
Злата Медушевская, nn.aif.ru: Елена Михайловна, в каком возрасте нужно в первый раз привести девочку на приём к гинекологу? Обязательно ли сразу делать ультразвуковое исследование (УЗИ)?
Елена Калинина: Согласно приказу Минздрава РФ, профилактический осмотр у гинеколога для девочек рекомендован в шесть лет, а с 13 лет — ежегодно до 17 лет включительно. Но я бы рекомендовала уже в один год, даже если ничего не беспокоит, привести на приём к специалисту ребёнка.
Что касается УЗИ, без лишней надобности до полового созревания врачи УЗИ, как правило, не назначают.
— Надо ли как-то готовить девочку к первому сознательному посещению гинеколога? Может ли мама присутствовать на осмотре?
— Дети бывают разные. В любом случае лучше всего предварительно рассказать ребёнку, что гинеколог — это такой же врач, который заботится о его здоровье. Да, девочка может стесняться снимать нижнее бельё в кабинете доктора. Этот момент маме с ребёнком стоит обговорить заранее.
При осмотре дочери до 15 лет мама должна присутствовать обязательно.
— Какие проблемы, связанные с женским здоровьем, сейчас чаще всего встречаются у девочек до 18 лет?
— До шести лет у ребёнка часто бывают атопические и бактериальные воспаления, а также синехии (сращение малых половых губ). Недавно была на профилактическом осмотре в детском саду, и только у двух девочек не было воспалений. Многие родители не задумываются, что здоровье напрямую зависит от питания ребёнка: воспаление возможно, если у девочки в рационе много сладостей, колбасных изделий.
У школьниц после 12 лет мы всё чаще диагностируем нарушение менструального цикла, вплоть до фолликулярных кист и поликистоза. Эти заболевания провоцирует в том числе ожирение. К сожалению, девочек с избыточным весом сейчас всё больше.
Самое главное, что родители должны понимать: ни в коем случае при нарушениях цикла нельзя заниматься самолечением. Обращайтесь к врачу!
Опасные стринги.
— К воспалениям, вероятно, может приводить и неправильная интимная гигиена. Как маме грамотно наладить этот процесс?
— Сейчас в продаже есть специальные моющие средства: мыло, пенки, гели с нейтральным pH для разных возрастов, от грудничкового до подросткового. Однако, я считаю, злоупотреблять такими средствами не стоит: применяйте их один-два раза в неделю максимум. В остальные дни для интимной гигиены достаточно тёплой воды. Гигиенические средства могут нарушать микрофлору и вымывать полезные бактерии.
Часть интимной гигиены — выбор нижнего белья. Трусики у девочки не должны быть синтетическими, поскольку из-за плохой микроциркуляции воздуха в такой ткани могут развиваться патологические бактерии и грибки, чаще всего возникает молочница.
В подростковом возрасте девочкам не стоит носить стринги. В прямой кишке человека в норме живёт анаэробная бактерия эшерихия коли. От движения белья может происходить миграция кишечной микрофлоры во влагалище. Бактерия способна приводить к опасным воспалениям — например, шейки матки.
— Много спорят о вреде и пользе подгузников для мочеполовой системы ребёнка. Некоторые мамочки не снимают их с малышей вплоть до трёхлетнего возраста. На ваш взгляд, как часто стоит носить подгузники маленьким девочкам?
— Доказано, что подгузники при неправильном использовании могут стать причиной атопических дерматитов и других проблем — раздражения, покраснения и даже синехии.
Если вы используете для ребёнка подгузники, то, прежде чем их надеть, необходимо обработать слизистые увлажняющим детским кремом. Затем каждые два-три часа надо подгузник снимать, позволяя коже и слизистым дышать.
До трёх лет подгузники точно носить не надо. Большинство детей старше полутора лет уже могут ходить на горшок не только дома, но и в детском саду. Знаю это на личном материнском опыте.
Боль — признак проблемы.
— В каком возрасте в норме должна начаться менструация? Есть мнение, что в наши дни у многих девочек это происходит рано, что напрямую влияет на репродуктивное здоровье.
— В норме менструации у девочки должны начаться до 15 лет. Если в 15 лет этого не случилось, лучше обратиться к специалисту. В наши дни действительно месячные у девочек всё чаще начинаются с 9−10 лет, это уже тоже считается нормой.
Регулярный цикл должен установится за полгода-год. Важно, что месячные не должны быть болезненными. Как правило, боли могут сигнализировать о развитии эндометриоза. Это заболевание, кстати, очень часто передаётся по наследству от дочери к маме. Чрезмерно обильные месячные тоже должны насторожить.
Как специалист я против постоянного использования гигиенических тампонов девочками, да и взрослыми женщинами. Так можно спровоцировать развитие патологических бактерий во влагалище.
— Мы много слышим сегодня о вирусе папилломы человека (ВПЧ), девочек призывают прививаться от него. В каком возрасте это стоит делать?
— Я считаю, что прививаться от ВПЧ необходимо. Есть исследования, которые доказывают, что в 70−90% случаев вирус провоцирует развитие онкологических заболеваний шейки матки, вульвы и ануса. Прививка показана девочкам от девяти лет. Обычно мы рекомендуем вакцинироваться в 13−14 лет, до начала половой жизни.
— Сейчас много внимания уделяют репродуктивному здоровью детей. Гинекологи говорят, что у некоторых женщин даже к 25 годам фолликулярный запас уже истощён, и стать мамами через год-другой они не смогут даже при помощи современных технологий. Так ли это?
— Сложный вопрос. Овариальный резерв женского организма — генетически обусловленное количество фолликулов в яичниках. От него напрямую зависит способность к зачатию.
Ключевой показатель репродуктивного здоровья, который показывает запас яйцеклеток в яичниках, — антимюллеров гормон (АМГ). Но сдавать анализ на АМГ нужно с 18 лет. У девочек такое исследование актуально, если задерживается половое созревание. Провести исследование на АМГ можно, чтобы понять формируется ли запас яйцеклеток в принципе и нет ли в этом смысле какой-то патологии.
Многие девочки об этом не задумываются, но на шансы в дальнейшем стать мамами часто негативно влияет раннее начало половой жизни — в первую очередь, оно может привести к инфекциям, передающимся половым путём, которые могут провоцировать выкидыши. У некоторых девушек к 20 годам такой багаж связей, что нормально забеременеть и выносить ребёнка без дополнительного лечения они уже не могут.