Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп впал в ярость после инцидента с истребителем США на Ближнем Востоке: американец кричал часами

WSJ: Трамп кричал на помощников, когда Иран сбил американский истребитель.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп впал в ярость после новостей о сбитом над Ираном американском истребителе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, глава Белого дома на протяжении нескольких часов кричал на помощников и требовал немедленных действий. Он опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной операции по спасению экипажа F-15E.

Отмечается, что военным требовалось время для подготовки плана. Однако нетерпение президента вызывало напряжение в окружении. Помощники сознательно ограничивали поток информации и передавали ему только ключевые сведения, чтобы его реакция не повлияла на ход операции.

Напомним, двухместный истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. После катапультирования оба члена экипажа вышли на связь. Сначала удалось эвакуировать пилота, затем американская сторона сообщила о спасении второго члена экипажа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше