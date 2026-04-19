Трамп впал в ярость после инцидента с истребителем США на Ближнем Востоке: американец кричал часами

Президент США Дональд Трамп впал в ярость после новостей о сбитом над Ираном американском истребителе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, глава Белого дома на протяжении нескольких часов кричал на помощников и требовал немедленных действий. Он опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной операции по спасению экипажа F-15E.
Отмечается, что военным требовалось время для подготовки плана. Однако нетерпение президента вызывало напряжение в окружении. Помощники сознательно ограничивали поток информации и передавали ему только ключевые сведения, чтобы его реакция не повлияла на ход операции.
Напомним, двухместный истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. После катапультирования оба члена экипажа вышли на связь. Сначала удалось эвакуировать пилота, затем американская сторона сообщила о спасении второго члена экипажа.