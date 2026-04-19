Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче плей-офф НХЛ

«Филадельфия» вышла вперед в серии до четырех побед (1−0). Вторая игра пройдет на льду «Питтсбурга» в ночь на 21 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» стал вторым в Столичном дивизионе, выступающая там же «Филадельфия» заняла третье место.