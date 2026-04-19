За сутки в Красноярском крае при пожарах погибли два человека

За прошедшие сутки в крае потушили 25 пожаров. Два человека погибли, еще два пострадали. В краевом МЧС рассказали, что в садовом обществе «Калина» Манско-Уярского муниципального округа от пожара пострадал дачный дом на площади 36 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались два человека, один травмировался. Пламя потушили две единицы техники и шесть человек личного состава. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.
Ночью в Красноярске сгорела хозпостройка на площади 100 квадратных метров в Октябрьском районе. Пожарные обнаружили два теле. Личность погибших устанавливается. Причина пожара еще неизвестна.
В садовом обществе «Успех-2» Емельяновского округа из-за неосторожного обращения с огнем сгорел мусор и трава на площади 400 квадратных метров, а также пострадал мужчина.