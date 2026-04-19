В Хабаровске прошли лекции о месте России в мировой геополитике

В Хабаровске состоялся цикл лекций в рамках проекта «Знание. Государство» Российского общества «Знание». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Перед слушателями выступила заведующая кафедрой истории России Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Елена Кряжева-Карцева. Темами обсуждения стали место России среди других цивилизаций, актуальные вопросы геополитики и геостратегии, а также задачи специальной военной операции.
Лектор подчеркнула, что ключевым фактором выживания государства является единство народа, верность своим культурным кодам и ценностям, а также способность противостоять внешним попыткам переформатирования сознания. «В современном мире, вступившем в эпоху когнитивных войн, главные сражения разворачиваются в умах людей: через подмену ценностей, внедрение чуждых смыслов, формирование потребительского эгоизма и пассивной гражданской позиции», — отметила Елена Кряжева-Карцева.
Особое внимание уделили методам защиты национальной идентичности. По словам лектора, Россия располагает необходимыми ресурсами для выживания, но суверенитет нужно укреплять во всех областях, включая экономику и цифровые технологии. В завершение был представлен образ будущего России, основанный на принципе «МЫ», созидании и опоре на традиционные духовно-нравственные ценности.
Площадками для лекций стали Дальневосточный государственный медицинский университет, Дальневосточная государственная академия физической культуры и Российский государственный университет правосудия. Несколько встреч организовали для военнослужащих.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru