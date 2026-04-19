Пятнистый «обжора» позировал на камеру в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье

Напомним, семья, проживающая в СНТ «Аметист» (Надеждинский район Приморского края), обеспокоена судьбой любимого питомца. Еще в феврале собаку по кличке Пушка отловили сотрудники приюта для безнадзорных животных «Аристократ», и вот почти два месяца хозяева не могут получить информацию о ее судьбе, подозревая худшее. Администрация приюта, не отрицая факт отлова собаки, сообщает, что информацию о ее местонахождении могут дать только владельцам, а железно подтвердить права на собаку может только микрочип. Там также отметили, что животное было отловлено по выданному муниципалитетом заказ-наряду «из-за неоднократных жалоб жителей на то, что собака постоянно находилась на улице без надзора, проявляла агрессию в отношении детей и создавала реальную угрозу их безопасности». Корреспондент ИА PrimaMedia попыталась разобраться в неоднозначной и тревожной ситуации.