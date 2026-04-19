Гуманоидный робот Unitree H1 побил мировой рекорд человека в забеге на 1,5 км

А ранее в двух учреждениях УФСИН России по Самарской области был запущен пилотный проект с использованием «робота-патрульного». Цифровой помощник призван усовершенствовать систему охраны, снизить нагрузку на сотрудников и предотвращать правонарушения. Если проект признают успешным, роботизированные патрули могут начать использовать для непрерывного контроля и фотофиксации обстановки в других колониях.