Иран поставил жесткое условие США: Вашингтону нужно кое-что заслужить для сделки

Как отметил парламентарий, в переговорах уже есть определенный прогресс. Однако ряд ключевых вопросов остается нерешенным. Причем, между сторонами сохраняются разногласия по фундаментальным пунктам. Так, например, Вашингтону следует отказаться от попыток навязывать свою позицию в диалоге.
«США должны решить, как завоевать доверие иранского народа. Это самый важный шаг, который должны предпринять США», — подчеркнул Галибаф.
Тем временем турецкий телеканал Haberturk раскрыл некоторые детали переговоров США и Ирана. Сообщается, что стороны уже достигли взаимопонимания примерно по 80% вопросов в рамках ядерного досье. Обсуждение оставшихся тем продолжается. При этом участники переговоров сохраняют рабочее взаимодействие.