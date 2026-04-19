Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран поставил жесткое условие США: Вашингтону нужно кое-что заслужить для сделки

Спикер парламента Ирана Галибаф: США должны заслужить доверие Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

США должны заслужить доверие Ирана для заключения сделки. Об этом заявил спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф. Его слова приводит агентство Tasnim.

Как отметил парламентарий, в переговорах уже есть определенный прогресс. Однако ряд ключевых вопросов остается нерешенным. Причем, между сторонами сохраняются разногласия по фундаментальным пунктам. Так, например, Вашингтону следует отказаться от попыток навязывать свою позицию в диалоге.

«США должны решить, как завоевать доверие иранского народа. Это самый важный шаг, который должны предпринять США», — подчеркнул Галибаф.

Тем временем турецкий телеканал Haberturk раскрыл некоторые детали переговоров США и Ирана. Сообщается, что стороны уже достигли взаимопонимания примерно по 80% вопросов в рамках ядерного досье. Обсуждение оставшихся тем продолжается. При этом участники переговоров сохраняют рабочее взаимодействие.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше