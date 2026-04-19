Шахтер из Прикамья выиграл миллион в лотерею

В День космонавтики фортуна улыбнулась простому пермскому шахтеру. Житель Прикамья, работающий в горнодобывающей отрасли, стал обладателем одного миллиона рублей, выиграв в праздничном тираже «Национальной лотереи».
Как сообщает издание «Бизнес класс», победитель признался, что покупает лотерейные билеты на протяжении последних двух лет. При этом долгое время его самым крупным успехом был выигрыш всего в 700 рублей. Однако на этот раз удача повернулась к нему лицом — билет оказался счастливым.
Горняк не стал скрывать, на что потратит внезапно свалившееся богатство. Все выигранные средства мужчина планирует направить на погашение ипотечного кредита.
Отметим, что это уже не первый крупный выигрыш жителей Пермского края в этом месяце. Ранее, в начале апреля, другой местный житель стал обладателем приза в размере 11 миллионов рублей.