В Красноярске автопьяница не смог убежать от полицейских и отправился на принудительные работы

30-летний житель Красноярска предстал перед судом за повторную езду в нетрезвом виде.
В последний раз водитель Nissan Pulsar попался экипажу ДПС в июле прошлого года. На улице Даурская автомобилист проигнорировал требование об остановке для проверки документов, проехал мимо и, ускорившись, попытался скрыться. В ходе преследования мужчина понял, что оторваться от правоохранителей не получится, на улице Монтажников заглушил двигатель, вышел из машины и попытался убежать, но был задержан.
От красноярца исходил запах алкоголя, при освидетельствовании показания составили 0,72 мг/л. Нарушитель пояснил, что находился на даче и выпивал, но неожиданно вспомнил, что мог забыть дома выключить кухонную плиту, на которой стояла кастрюля. С его слов, он приехал в квартиру, убедился, что все в порядке, и решил вернуться на дачу. Его отстранили от управления транспортом и поместили его на спецстоянку.
В ходе проверки полицейские выяснили, что в апреле 2025 года злоумышленник уже был осужден по уголовной статье за езду в пьяном состоянии и приговорен к 200 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 24 месяца. В отношении рецидивиста возбудили новое уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. На этот раз суд назначил ему наказание в виде одного года принудительных работ и на три года запретил управлять транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу, сообщили в полиции.
