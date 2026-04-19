«Единая Россия» не допустит строительства платных дорог вместо бесплатных

Любые попытки распространить платные дороги шире без бесплатного дублёра партия расценивает как прямой риск ущемления прав граждан.

В Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока «Единая Россия» выступила категорически против строительства платных дорог без обязательной бесплатной альтернативы. Партия считает такие инициативы недопустимыми, поскольку они могут серьёзно ухудшить жизнь людей.

Депутаты напоминают, что транспортная доступность — это не привилегия, а базовое условие нормальной жизни. Возможность доехать до работы, больницы, школы или социальных объектов должна быть у каждого жителя, независимо от уровня дохода.

Сейчас в законе уже есть исключение для отдельных территорий Крайнего Севера, но оно носит именно исключительный характер. Любые попытки распространить платные дороги шире без бесплатного дублёра партия расценивает как прямой риск ущемления прав граждан.

«Единая Россия» такие предложения не поддерживает и не допустит решений, которые ухудшают положение людей. Развитие дорожной инфраструктуры должно идти в интересах жителей, а не за их счёт", — подчеркнул депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.

Партия подчёркивает, что будет последовательно отстаивать эту позицию на всех уровнях. Главная задача — сохранить гарантированный бесплатный проезд по основным маршрутам Дальнего Востока.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
