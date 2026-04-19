Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cоскин: Стрельба ТЦК по людям в Киеве станет концом режима Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что инцидент со стрельбой в Киеве, по его мнению, свидетельствует о кризисе власти.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что инцидент со стрельбой в Киеве, по его мнению, свидетельствует о кризисе власти.

Соскин утверждает, что сотрудники территориальных центров комплектования открыли огонь по гражданским. По его словам, подобные действия он расценивает как признак серьезных внутренних проблем.

— Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают, — сказал Соскин.

Он также выразил мнение, что представители военкоматов чувствуют безнаказанность. По его оценке, такие действия вызывают негативную реакцию и подрывают доверие, передает Aif.ru.

Ранее украинские СМИ сообщали, что военкомы открыли огонь по машине гражданских во время попытки насильной мобилизации.

Кроме того, сотрудники ТЦК избили и облили из перцового баллончика 16-летнего подростка в Одессе.