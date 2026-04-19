Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что инцидент со стрельбой в Киеве, по его мнению, свидетельствует о кризисе власти.
Соскин утверждает, что сотрудники территориальных центров комплектования открыли огонь по гражданским. По его словам, подобные действия он расценивает как признак серьезных внутренних проблем.
— Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают, — сказал Соскин.
Он также выразил мнение, что представители военкоматов чувствуют безнаказанность. По его оценке, такие действия вызывают негативную реакцию и подрывают доверие, передает Aif.ru.
Ранее украинские СМИ сообщали, что военкомы открыли огонь по машине гражданских во время попытки насильной мобилизации.
Кроме того, сотрудники ТЦК избили и облили из перцового баллончика 16-летнего подростка в Одессе.