Япония страдает из-за конфликта США и Ирана: в Токио боятся дефицита ресурсов

Конфликт на Ближнем Востоке начал негативно влиять на промышленность Японии. Об этом сообщает газета Nikkei.
По данным издания, риски перебоев с поставками нафты, ключевого сырья для нефтехимии, уже отражаются на работе компаний. Причем все происходит несмотря на заявления премьер-министра Санаэ Такаити о наличии запасов примерно на четыре месяца.
Так, например, компания Toto временно прекратила прием заказов на сборные ванные комнаты, которые широко используются в жилищном строительстве. Позже работу возобновили после вмешательства властей. В свою очередь, Lixil столкнулась с резким ростом спроса и не может назвать сроки выполнения новых заказов. Это может повлиять на темпы строительства.
Тем временем Европа также сталкивается с последствиями кризиса на фоне конфликта на Ближнем Востоке. И этим, как отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, все не ограничится. Так, нехватка ресурсов может затронуть сразу несколько отраслей. Речь идет не только о топливе, но и о производственных цепочках, включая удобрения, сельское хозяйство и промышленность.