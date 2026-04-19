Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония страдает из-за конфликта США и Ирана: в Токио боятся дефицита ресурсов

Nikkei: Конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на рынок сырья в Японии.

Конфликт на Ближнем Востоке начал негативно влиять на промышленность Японии. Об этом сообщает газета Nikkei.

По данным издания, риски перебоев с поставками нафты, ключевого сырья для нефтехимии, уже отражаются на работе компаний. Причем все происходит несмотря на заявления премьер-министра Санаэ Такаити о наличии запасов примерно на четыре месяца.

Так, например, компания Toto временно прекратила прием заказов на сборные ванные комнаты, которые широко используются в жилищном строительстве. Позже работу возобновили после вмешательства властей. В свою очередь, Lixil столкнулась с резким ростом спроса и не может назвать сроки выполнения новых заказов. Это может повлиять на темпы строительства.

Тем временем Европа также сталкивается с последствиями кризиса на фоне конфликта на Ближнем Востоке. И этим, как отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, все не ограничится. Так, нехватка ресурсов может затронуть сразу несколько отраслей. Речь идет не только о топливе, но и о производственных цепочках, включая удобрения, сельское хозяйство и промышленность.

