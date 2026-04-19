Новосибирцев предупредили об опасных инфекциях на дачах

С началом дачного сезона Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области предупредило жителей о серьёзных инфекциях, которые можно подхватить на приусадебных участках.
Главную угрозу представляет геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которую переносят мышевидные грызуны. Вирус поражает почки и сосуды, первые симптомы (высокая температура, слабость) появляются через 2−3 недели после заражения.
Также сохраняется риск заражения бешенством через укусы или царапины от бродячих и диких животных — при любом контакте необходимо немедленно обращаться в травмпункт. Ещё одна опасность — туляремия, возбудители которой передаются через укусы комаров, клещей и слепней, а также через грязную воду или пыль при уборке сена.
Чтобы обезопасить себя, следует мыть руки перед едой, хранить продукты в недоступных для мышей местах и использовать средства защиты от насекомых.