Трое человек пострадали во время воздушной атаки на Таганрог 19 апреля

В ночь на 19 апреля при воздушной атаке на Таганрог пострадали три человека. Они обратились к медикам, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В результате удара была повреждена коммерческая инфраструктура. На территории складских помещений вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы.
Также этой ночью беспилотник уничтожили в Неклиновском районе. По словам губернатора, жертв и разрушений на земле там нет.
