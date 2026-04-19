В платежках за ЖКХ может появиться новая графа: в Госдуме выступили с идеей

В Госдуме предложили включать услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ. С соответствующей инициативой выступил депутат Игорь Антропенко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил парламентарий, жители многоквартирных домов должны иметь возможность оплачивать такие работы онлайн вместе с коммунальными услугами. Причем по одной квитанции. Речь идет о дополнительных услугах управляющих компаний.
«Оплата дополнительных услуг управляющих компаний (таких как работы по устранению неполадок с электро- или сантехническим оборудованием) должна быть включена в квитанцию со всеми остальными коммунальными платежами, чтобы иметь возможность оплатить эту услугу онлайн», — сказал Антропенко.
Он отметил, что это позволит контролировать качество работ и станет дополнительным источником дохода для управляющих компаний. Сейчас жильцы нередко рассчитываются с мастерами напрямую, минуя УК, хотя ответственность в итоге ложится на нее.
