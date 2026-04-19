В Татарстане запускают программу по сохранению «Голубых озер»

В Татарстане стартует программа системного обучения и участия в сохранении государственного природного заказника «Голубые озера». Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Минэкологии республики.
Всего до августа 2027 года запланировано около 100 мероприятий. Ближайший форум «След или наследие: каким будет твое прикосновение к природе?» пройдет 22 апреля. Участникам представят успешные кейсы федеральных и региональных экспертов, а также местных экосообществ, которые уже активно занимаются охраной дикой природы. Организаторы надеются вдохновить людей на бережное отношение к окружающей среде и показать, что внести свой вклад может каждый.
29 апреля состоится ознакомительная встреча, на которой презентуют проект «Хранители Голубых озер». В мае и июне пройдут обучающие курсы по трем направлениям: экопросвещение, природоохрана и тропостроение. После завершения обучения участники смогут применять знания на практике — помогать охранять территорию, проводить экологические акции и реализовывать собственные инициативы вместе с экспертами.