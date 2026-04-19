В Волгограде десять библиотек возьмут под видеонаблюдение

В Волгограде за библиотеками начнёт присматривать «большой брат». Власти объявили о поиске подрядчика, готового установить 46 камер в 10 учреждениях.

Победителю открытого аукциона предстоит установить оборудование в библиотеке № 6 им. В. В. Маяковского по адресу ул. им. Петра Гончарова, д. 2, в библиотеке № 8 по адресу б-р им. Энгельса, д. 15, в библиотеке № 32 по адресу пр-кт им. В. И. Ленина, д. 101, в библиотеке № 29 по адресу ул. Российская, д. 16, в библиотеке № 23 по адресу ул. им. композитора Танеева, д. 16, в библиотеке № 11 им. Е. А. Кулькина по адресу ул. Республиканская, д. 6, в библиотеке № 33 по адресу ул. Рионская, д. 3, в библиотеке № 31 по адресу ул. им. генерала Штеменко, д. 50, в библиотеке № 22 по адресу б-р 30-летия Победы, д. 6, в библиотеке № 12 по адресу ул. Ангарская, д. 118.

Специалисты обустроят как внутренние видеонаблюдение, так и возьмут под контроль внешний периметр.

Отметим, на монтаж оборудования из городского бюджета выделено 2,8 млн рублей. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента подписания соглашения. Итоги конкурсных процедур подведут 27 апреля.

Фото из архива ИА «Высота 102».