В Хабаровске прокуратура края стала участником МЕГАмаркета карьеры в ТОГУ

В Хабаровске студентам и школьникам рассказали о службе в прокуратуре.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета прошло масштабное профориентационное мероприятие «МЕГАмаркет карьера». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Участниками встречи стали студенты, старшеклассники и представители различных организаций, в том числе прокуратуры Хабаровского края. Работники отдела кадров надзорного ведомства рассказали об особенностях службы в органах прокуратуры, порядке трудоустройства, прохождения практики и возможности стать общественным помощником прокурора.

Для школьников, стоящих перед выбором профессии, особый интерес представила информация о целевом обучении в филиалах Университета прокуратуры Российской Федерации. Все желающие смогли принять участие в викторине на знание истории страны и Российской прокуратуры.

Получить более подробную информацию о службе в органах прокуратуры можно в отделе кадров по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 6, приемный день — четверг.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru